foto Ap/Lapresse

18:19

- Il ministero delle Finanze greco ha smentito "categoricamente" che, durante i lavori dell'Eurogruppo di lunedì, sia stato raggiunto un accordo per la preparazione di piani nazionali per valutare le conseguenze dell'uscita della Grecia dall'euro. "Queste informazioni sono non solo false ma anche di intralcio per gli sforzi della Repubblica Ellenica di gestire le proprie sfide in questa congiuntura critica", si legge nella nota diffusa a Bruxelles.