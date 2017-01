foto Ap/Lapresse

- Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso del 3,68% a 12.960 punti, mentre il Ftse All Share registra un calo del 3,60% a 13908,98 punti. Male anche le altre Borse europee. A pesare su tutti i listini del Vecchio Continente restano i timori di un'uscita della Grecia dall'euro e di un flop del vertice europeo che si apre questa sera e che sarà chiamato a parlare di Atene e di crescita.