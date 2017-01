Facebook, parte la class action degli azionisti

- Un gruppo di azionisti ha promosso una class action contro Facebook e Morgan Stanley, la banca che ha curato il collocamento della società alla Borsa di New York. Secondo gli investitori non sarebbe stato loro comunicato che le stime di crescita del social network erano state "ridotte in modo significativo" dagli analisti prima dell'Ipo miliardaria.

A gestire l'azione collettiva è lo studio di Robbins Geller, lo stesso che era riuscito a ottenere risarcimenti per 7 miliardi di dollari da Enron.

Nel contempo anche un altro investitore, Philip Goldberg, ha intentato causa contro Nasdaq Omx Group (la società che controlla il listino su cui è stata quotata la società) per “negligenza”. Il 18 maggio, giorno del debutto di Facebook al Nasdaq, ci sono stati problemi tecnici sugli ordini di acquisto, vendita o collocazione del titolo. Secondo Goldberg i disguidi avrebbero provocato una perdita considerevole nei guadagni.

Ma le cattive notizie per Mark Zuckerberg arrivano anche da Mosca. Il tonfo in Borsa della sua società ha fatto perdere in un colpo solo oltre 300 milioni di dollari anche all’oligarca Alisher Usmanov, considerato l’uomo più ricco di Russia e uno dei principali azionisti del social network con il 5,5 per cento delle azioni, che il magnate controlla attraverso la società di sua proprietà Digital Sky.