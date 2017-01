foto Ap/Lapresse

16:20

- Wall Street ha avviato la seduta di contrattazioni in ribasso sui timori per la crisi in Grecia e in attesa del dato sulle vendite di case nuove. Pochi minuti dopo l'inizio, il Dow Jones cede lo 0,63%, a quota 12.423,76; il Nasdaq perde lo 0,91%, a quota 2.813,33; mentre lo S&P 500 arretra dello 0,61%, a quota 1.308,57. Avvio in calo per il petrolio: i contratti a giugno cedono 45 centesimi a 91,40 dollari al barile.