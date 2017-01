foto Afp Correlati Lavoro, "nel 2016 pari stipendio uomini-donne"

Il vertice Ue: obiettivo crescita 15:29 - Con 487 sì, 152 no e 46 astenuti, il Parlamento Ue ha approvato oggi la relazione in favore della proposta per l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie nella Ue. Ora la parola passa al Consiglio Ue. - Con 487 sì, 152 no e 46 astenuti, il Parlamento Ue ha approvato oggi la relazione in favore della proposta per l'introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie nella Ue. Ora la parola passa al Consiglio Ue.

La relazione firmata da Anni Podimata, eurodeputata greca del gruppo S&D (socialisti e democratici), modifica la proposta di direttiva presentata dalla Commissione chiedendo ai 27 di adottare la tassa sulle transazioni finanziarie possibilmente su tutto il territorio comunitario, in modo da evitare distorsioni al mercato interno. Strasburgo chiede inoltre che la Ue "guidi gli sforzi tesi alla conclusione di un accordo a livello mondiale". In attesa di questa intesa globale, il Parlamento propone che le aliquote europee siano "abbastanza contenute" in modo "da minimizzare i rischi di delocalizzazione".



Quanto all'entità della tassa, Strasburgo chiede che "la pressione fiscale sia relativamente maggiore per le operazioni più speculative e più destabilizzanti da un punto di vista finanziario". Secondo le valutazioni di impatto, la tassa sulle transazioni finanziarie potrebbe raccogliere fino a circa 55 miliardi di euro che, secondo il Parlamento Ue, andrebbero utilizzati per "contribuire al risanamento fiscale al fine di stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro". Vengono inoltre indicate politiche specifiche, come "l'aiuto allo sviluppo e la lotta al cambiamento climatico".



La relatrice Podimata ha ricordato prima del voto che già nove Paesi Ue prevedono un qualche tipo di imposta sulle transazioni finanziarie. La richiesta di questa tassa finisce ora sul tavolo del Consiglio Ue, che si riunisce nel pomeriggio a Bruxelles.