foto IberPress

09:23

- Partenza in negativo per Piazza Affari con il Ftse Mib che perde l'1,59% a 13.241 punti mentre l'indice All Share cede l'1,26%. Male anche le altre piazze finanziarie europee: Parigi cede l'1,4%; Francoforte segna -1,33%; Londra -1,25%; Amsterdam -1,06%; Bruxelles -0,9%. I listini sembrano non attendersi alcuna decisione risolutiva dal vertice straordinario Ue in programma oggi.