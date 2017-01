foto Ap/Lapresse

18:08

- Chiusura di seduta in forte guadagno per la Borsa di Milano, che con questo rimbalzo si colloca al top tra le piazze europee. L'indice Ftse Mib sale del 3,41%, a 13.456 punti, All Share a +3,36%. L'andamento positivo del listino va di pari passo con l'allentarsi della morsa sullo spread, in calo sotto i 430 punti, mentre i mercati scommettono sul possibile varo di qualche nuova misura Ue di sostegno alla crescita.