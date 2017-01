foto LaPresse

14:18

- "Non vedo all'orizzonte una nuova manovra per perfezionare un obiettivo di finanza pubblica per cui l'Europa ci sta elogiando". Mario Monti interviene così sulla situazione del Paese dopo che l'Ocse ha diffuso le sue previsioni sui futuri scenari. E aggiunge: "I dati dell'Ocse devo ancora esaminarli. L'Ocse, come sempre recentemente, ci conforta per la valutazione del complesso delle operazioni di politica economica e le riforme strutturali".