foto Ap/Lapresse

09:29

- Apertura in netto rialzo per Milano e per le Borse europee che proseguono nel rimbalzo in attesa del vertice dei capi di governo Ue di domani. In scia a Wall Street (+1%) e Tokyo (+1,1%), Parigi e Francoforte guadagnano lo 0,8% mentre a Milano Ftse Mib e All Share recuperano l'1,2%. In forte rialzo, a Piazza Affari, ancora una volta i bancari con Ubi Banca (+6,7%). Bene la galassia Agnelli con Exor e Fiat, entrambe in rialzo del 2,2%.