20:01

- Facebook continua il trend negativo a Wall Street. Il titolo perde il 9,16% a 34,17 dollari. Il calo sotto il prezzo dell'Ipo si traduce per l'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, in 2,2 miliardi di dollari in meno rispetto a venerdì scorso, quando la sua quota era valutata oltre 19 miliardi di dollari, a fronte dei 17,1 attuali.