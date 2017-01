foto Ansa 13:22 - Quest'anno il peso del fisco sugli italiani, persone fisiche, crescerà di quasi due punti percentuali passando dal 45,6 al 47,3%. Lo ha reso noto l'Eurostat, secondo il quale resterà invece ferma al 31,4% la pressione sulle aziende. Il peso medio sulle persone fisiche nell'Eurozona sarà del 43,3% nel 2012, a fronte del 42,2% registrato nel 2011, mentre quello sulle aziende sarà del 26,1%, rispetto al 25,9% dello scorso anno. - Quest'anno il peso del fisco sugli italiani, persone fisiche, crescerà di quasi due punti percentuali passando dal 45,6 al 47,3%. Lo ha reso noto l'Eurostat, secondo il quale resterà invece ferma al 31,4% la pressione sulle aziende. Il peso medio sulle persone fisiche nell'Eurozona sarà del 43,3% nel 2012, a fronte del 42,2% registrato nel 2011, mentre quello sulle aziende sarà del 26,1%, rispetto al 25,9% dello scorso anno.

Italia ha maggiore pressione fiscale sul lavoro

Il nostro Paese è in testa alla poco invidiabile classifica in Europa per la pressione fiscale sul lavoro. E' quanto emerge da un dossier di Eurostat. Nel 2010, in base ai dati resi noti, il peso implicito, ossia le tasse più oneri sociali, dello Stato sul costo del lavoro è salito dal 42,3 del 2009 al 42,6%. Nei 17 Paesi dell'Eurozona il tasso medio è stato, invece, del 34%.