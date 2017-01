foto Afp Correlati Facebook sbarca in Borsa

La prima initial public offering tecnologica della storia, la terza a livello generale negli Stati Uniti dopo Visa e General Motors, con i suoi 16 miliardi di dollari raccolti. Lo sbarco in Borsa di Facebook è fatto di record: un valore di mercato di 104 miliardi di dollari, per l'ipo più richiesta dai consumatori retail: era dalla bolla dotcom e dai tempi della quotazioni di Google che un'ipo tecnologica non riscuoteva tanta attenzione.

Facebook si presenta in Borsa con un valore superiore a colossi come UPS, AT&T , Kraft, General Motors e Visa. E lo fa guidata da un 28enne, Mark Zuckerberg, che vale 19 miliardi di dollari. A fronte dei 104 miliardi di dollari di Facebook, Visa quando è sbarcata in Borsa aveva un valore di 42,53 miliardi di dollari, contro i 49,50 miliardi di Gm e i 53,79 miliardi di Kraft.



Chiusura a 38,23 dollari

I titoli alla chiusura di Wall Street sono saliti dello 0,61% a 38,23 dollari per azione pagando la peggiore settimana del 2012. Facebook ha rallentato in modo deciso: dai 42,05 dollari raggiunti al primo scambio è tornata nell'arco dei trenta minuti successivi a 38 dollari per azione, la cifra fissata nell'ipo. Un rallentamento che ha caratterizzato gli scambi finali, con Facebook che ha chiuso in lieve progresso, +0,61% a 38,23 dollari, poco sopra il prezzo fissato, fra la delusione di molti, che si attendevano un balzo.



Ecco di seguito la top ten delle ipo di società internet secondo i dati della Cnbc:

1 - GOOGLE: ipo 1,92 mld, anno 2004

2 - GENUITY: ipo 1,91 mld, anno 2000

3 - ZYNGA: ipo 1 mld, anno 2011

4 - GROUPON: ipo 805 mln, anno 2011

5 - VONAGE HOLDINGS: ipo 531 mln, anno 2006

6 - COMPUSERVE: ipo 552 mln, anno 1996

7 - ORBITZ WORLWIDE: ipo 510 mln dollari, anno 2007

8 - SAVVIS COMMUNICATIONS: ipo 408 mln dollari, anno 2000

9 - LINKEDIN: ipo 406 mln dollari, anno 2011

10 - MCDATA: ipo 403 mln dollari, anno 2000.