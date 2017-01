foto Ap/Lapresse

- Angela Merkel ha proposto un referendum sull'euro da tenere in parallelo alle elezioni in Grecia previste il 17 giugno. Lo riporta una nota dell'ufficio del Governo provvisorio di Atene. Durante un confronto con il capo di Stato greco, Carolos Papoulias, la cancelliera tedesca, si legge "ha evocato l'idea di organizzare un referendum in parallelo alle elezioni per sapere se i cittadini greci vogliano o meno rimanere nella zona euro".