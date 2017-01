foto Ap/Lapresse

17:55

- Piazza Affari chiude la seduta in calo. Il Ftse Mib ha lasciato lo 0,31% e il Ftse All Share lo 0,37%. Negatove anche le altre Piazze europee: ad accusare le perdite maggiori è la borsa di Londra, dove l'indice Ftse 100 perde l'1,33% a 5.267,62 punti. Ribassi più moderati per Francoforte, dove il Dax cede lo 0,6% a 6.271,22 punti. In controtendenza Madrid, che avanza dello 0,44% con l'Ibex a 6.566,7 punti.