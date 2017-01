foto LaPresse

18:45

- In vista della manifestazione del 2 giugno, Cgil Cisl e Uil hanno anticipato le richieste al governo Monti. "Bisogna aumentare di 400 euro le detrazioni per redditi da lavoro e pensione entro 55mila euro, abolire l'Imu su prime case non di pregio per famiglie con un solo immobile, attuare la detassazione dei premi di risultato", hanno spiegato i leader dei sindacati. "Serve una svolta epocale nella lotta all'evasione", hanno aggiunto.