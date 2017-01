Monti: "L'Italia val al G8 con le carte in regola"

foto LaPresse 17:26 - A poche ore dall'inizio del summit degli otto Grandi del Pianeta, Mario Monti mostra soddisfazione per la via intrapresa dall'Italia per fronteggiare la crisi. "Questo G8 è un'occasione doppiamente importante - ha detto il premier -. Vengo a rappresentare un'Italia con le carte in regola e con le sue posizioni da esprimere con forza nel quadro europeo, a livello mondiale ed europeo, per una crescita molto più vigorosa". - A poche ore dall'inizio del summit degli otto Grandi del Pianeta, Mario Monti mostra soddisfazione per la via intrapresa dall'Italia per fronteggiare la crisi. "Questo G8 è un'occasione doppiamente importante - ha detto il premier -. Vengo a rappresentare un'Italia con le carte in regola e con le sue posizioni da esprimere con forza nel quadro europeo, a livello mondiale ed europeo, per una crescita molto più vigorosa".

"L'Italia, ha aggiunto il premier chiede "che ci sia a livello mondiale ed europeo una crescita molto più vigorosa che consentirà anche di mantenere nel tempo quegli equilibri di bilancio pubblico che l'Italia per prima e con tanta fatica ha raggiunto e intende mantenere in un quadro di crescita". E' questo, ha concluso, che dirò ai miei partner.



Il G8, ha aggiunto Monti, "avviene in un momento in cui la situazione finanziaria e economica mondiale ed europea è molto complicata, lo sappiamo tutti, dalla Grecia e per le implicazioni più vaste...".