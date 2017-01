foto Twitter

15:47

- La Borsa di New York apre in lieve rialzo nel giorno in cui Facebook fa il suo debutto sui mercati finanziari. Il Dow Jones guadagna lo 0,38% a 12.489 punti e il Nasdaq lo 0,32% a quota 2.822. E' stato l'amministratore delegato del colosso a stelle e strisce, Marck Zuckerberg, a suonare la campanella di apertura delle contrattazioni al Nasdaq dal quartier generale di Menlo Park. Il numero uno della società indossa la consueta felpa.