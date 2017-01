foto Ansa

15:09

- Tra il 2007 e il 2011 l'occupazione in Italia è diminuita di circa 250mila unità, secondo le statistiche sulla coesione sociale pubblicate dal ministero del Lavoro sulla base degli ultimi dati Istat. In realtà però gli italiani che hanno perso il loro impiego sono molti di più: un milione in tutto. Il dato complessivo viene ricavato considerando l'aumento di 750mila lavoratori stranieri.