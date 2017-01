foto Ansa

- Dalla prima tranche dell'Imu arriveranno a giugno circa 10 miliardi, la metà di quanto atteso. "Il governo - dice il sottosegretario all'Economia Vieri Ceriani - si augura ora di non dover ritoccare le aliquote, al rialzo, come previsto dalla legge, entro dicembre". Quanto ai 4 miliardi di entrate che mancherebbero al gettito secondo le prime stime, "è troppo presto per dirlo - aggiunge Vieri -. E comunque non ci saranno manovre extra".