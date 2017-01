foto Ap/Lapresse

12:38

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha avuto una consultazione telefonica con il presidente greco Karolos Papoulias per informarsi sulla difficile situazione di quel Paese. Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce tedesco Georg Streiter. Berlino ritiene inoltre che la Spagna sia in grado di risolvere da sola i problemi delle proprie banche e non debba chiedere il sostegno dei fondi di salvataggio europei.