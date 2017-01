- Facebook sbarca oggi alla Borsa di New York. Il prezzo fissato per azione è di 38 dollari. La febbre fra analisti e risparmiatori è alta. Il social network di Mark Zuckerberg, che vale 104 miliardi di dollari, punta a raccogliere fino a 18,4 miliardi di dollari. Si tratta della prima ipo (offerta pubblica iniziale) tecnologica della storia e la terza a livello generale, dietro solo a quelle di General Motors e Visa.

Il prezzo definitivo è stato annunciato ieri, dopo la chiusura della Borsa e dopo che la società aveva ritoccato all'insù sia l'offerta iniziale, da 28 a 38 dollari per azione, sia il numero di titoli in vendita, da 337,4 a 421,2 milioni.

I bookmakers di Londra ipotizzano un forte rialzo per i titoli di Facebook, che potrebbe portare le azioni a chiudere sopra i 56 dollari. La casa di scommesse Spreadex ricorda che il titolo Linkedin salì del 109 per cento il primo giorno e quello di Groupon del 31 per cento.

Con il debutto di Facebook nel listino Nasdaq, la ricchezza personale di Mark Zuckerberg, ex fuoricorso ad Harvard, salirà a circa 20 miliardi di dollari.