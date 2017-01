foto Ap/Lapresse

- L'agenzia di rating Moody's ha declassato 16 banche spagnole a causa della crisi finanziaria che sta travolgendo il Paese. Il downgrade è compreso tra 1 e 3 gradini. Oltre alla crisi immobiliare, alla disoccupazione e alla recessione spagnola a proeccupare Moody's è l'alta esposizione che le banche hanno verso l'Europa. Il giudizio è stato tagliato di un gradino per cinque banche, di due gradini per per tre banche e di tre gradini per nove banche.