- Ai timori sul fronte Ue si è aggiunta negli Usa la delusione per alcuni dati macro inferiori alle attese e Wall Street chiude in calo. Il Dow Jones cede l'1,25% a 12.441,05 punti e il Nasdaq il 2,10% a quota 2.813,69. Grande attesa per il debutto domani di Facebook che a 38 dollari per azione vale 104 miliardi. Tutti i 421,2 milioni di titoli nel collocamento sono stati venduti. Si stima la maggiore ipo di una società tecnologica della storia.