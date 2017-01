foto Ansa

- Il ministero dello Sviluppo economico ha dato un ultimatum a Dr Motor: 15 giorni di tempo per presentare garanzie finanziarie e dimostrare di "essere in grado di rispettare gli impegni assunti a luglio" per il rilancio del polo di Termini Imerese. Sulla vicenda Fiat di Termini, il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera, ha convocato i sindacati per questa sera. Lo dice il presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo.