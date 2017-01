foto Ap/Lapresse

19:45

- Fitch ha tagliato il rating della Grecia da B- a CCC, un gradino sopra il livello D che indica default. "Il downgrade riflette il rischio esacerbato - si legge in una nota dell'agenzia di rating - che la Grecia possa non essere più in grado di sostenere la sua presenza nell'Unione economica e monetaria".