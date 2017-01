foto LaPresse

16:50

- Il Fondo Monetario Internazionale rimanda a dopo le elezioni in Grecia una missione di monitoraggio ad Atene e "attende di prendere contatto con il nuovo governo". Lo ha detto il vicedirettore delle relazioni esterne dell'istituto, David Hawley, durante la conferenza stampa bisettimanale, sottolineando che "c'è un programma in atto per aiutare il Paese". Per l'Fmi "bisogna comunque essere pronti anche all'uscita della Grecia dall'Euro".