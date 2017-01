Antitrust Treviso, trai diritto nazionale ed europeo guardando al futuro dell'economia

"Dal primo dicembre 2011 l'Antitrust ha erogato sanzioni per circa 60 milioni di euro. L'esperienza storica dimostra come l'abbandono delle politiche per la concorrenza e il congelamento del diritto antitrust non sono mai stati fattori di superamento delle crisi, ma al contrario di aggravamento delle crisi economiche".

Così Giovanni Pitruzzella ha aperto il convegno spiegando che i nuovi compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come il potere di proporre ricorso davanti al giudice amministrativo contro gli atti delle pubbliche amministrazioni lesivi dei principi di concorrenza, possa essere utile alla crescita del Paese.

“Con le nuove competenze” - ha spiegato il presidente dell'Antitrust - "possiamo andare davanti al giudice amministrativo per far annullare gli atti delle pubbliche amministrazioni contrari alla concorrenza, come le gare per la realizzazione di un'opera pubblica o l'affidamento di un servizio. Il settore dei mercati locali - ha sottolineato - è estremamente importante, può essere un driver di sviluppo. Bisogna dare a questo settore la massima attenzione dove la concorrenza può essere un bene enorme".

Sulla vicenda Tirrenia Pitruzzella ha assicurato che in breve tempo sarà presa una decisione anche in previsione dell'imminente inizio della stagione turistica.

Pitruzzella ha anche sollevato la questione dei carburanti: "c'è già stato nel settore un provvedimento importante del governo. Noi avevamo fatto la segnalazione in cui avevamo parlato di apertura del settore dei distributori. Ora vogliamo andare oltre. Non basta la concorrenza tra i distributori se poi il consumatore non sa quale è il prezzo. Non può andare in giro per la città a cercare la pompa. Solleciteremo le autorità competenti affinché si crei un sito aggiornato coi prezzi. Tutti viviamo continuamente connessi, ci si potrà collegare e scoprire dov'è il posto più economico. Questo è un amplificatore della concorrenza ed è una proposta che faremo a breve".

Il convegno è organizzato sin dal 1992 con cadenza biennale dallo studio legale Rucellai& Raffaelli, con il patrocinio della Ligue Internationale du droit de la concurrence (LIDC), dell'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa (AIGI), dell'Union des Avocats Européens (UAE), della European Company Lawyers Association (ECLA), del Centro di Eccellenza Jean Monnet dell'Università degli Studi di Milano, dell'Associazione Antitrust Italiana (AAI) e della Fondazione Cassamarca che, sin dalla prima edizione del Convegno, ha messo a disposizione la prestigiosa cornice di Casa dei Carraresi per lo svolgimento dei lavori.

"La nostra preoccupazione - spiega l'avvocato Enrico Adriano Raffaelli, partner fondatore dello studio Rucellai&Raffaelli e anima del convegno - è fare produzione dal punto di vista scientifico e partecipare alla crescita dell'antitrust nazionale".

