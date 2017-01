foto Getty

- La Grecia non ha superato il punto di non ritorno: la Germania vuole che Atene resti nell'area euro. Lo afferma, riporta l'agenzia Bloomberg, un rappresentante dell'amministrazione americana nel corso di un briefing in vista del G8. L'Europa è meglio posizionata per gestire la crisi di quanto non lo fosse nel 2010 e nel 2011, aggiunge il rappresentante.