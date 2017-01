foto Ap/Lapresse

- Moody's taglia il rating di Enel a "Baa1" da "A3". Le prospettive, si legge in una nota, sono stabili. "Le condizioni deboli dei mercati core di Enel, Italia e Spagna, continuano a mettere sotto pressione gli utili come emerso nei risultati del primo trimestre 2012 annunciati la scorsa settimana", spiega Moody's. La decisione di tagliare il rating di Enel si basa anche sul "difficile contesto regolamentare di business sia in Italia sia in Spagna".