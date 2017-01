foto Ap/Lapresse

23:36

- "Sarebbe estremamente difficile e costoso, e non solo per la Grecia, se Atene uscisse dall'Eurozona". Lo ha dichiarato il direttore generale del Fmi, Christine Lagarde. Il Fondo Monetario Internazionale, comunque, secondo la Lagarde deve essere tecnicamente pronto a un'uscita della Grecia dall'area euro. Un'uscita che rientra in un "range di varie opzioni" e che, appunto, sarebbe "molto costosa".