foto Ansa

09:11

- Apertura negativa per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che in avvio di giornata segna -0,85% a 13.200 punti, lo Star -0,34% a 10.147 punti e l'All Share -0,81% a 14.231 punti. In calo, per il timore della crisi greca e di un suo contagio nel resto dell'area euro, anche le altre principali piazze europee: a Londra l'indice Ftse 100 cede lo 0,9%, a Francoforte il Dax scende dello 0,9% e a Parigi il Cac 40 perde lo 0,7%.