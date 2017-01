La Grecia affonda Piazza Affari: - 2,56%

foto Ap/Lapresse Correlati Gli spread in tempo reale

Tutti gli indici delle borse estere

Il listino di Piazza Affari: le quotazioni

L'euro e le altre valute 22:17 - Chiusura negativa per la Borsa di Milano, sulla scia della Grecia. L'indice Ftse Mib ha perso il 2,56% a 13.311 punti mentre l'All Share il 2,39% a 14.347 punti. Sul paniere principale, perdite pesanti per i bancari: Mps -7,11%, Banco Popolare -6,31%, Unicredit -5,61% . Negativi anche gli energetici (Enel -2,88%) e gli industriali (Fiat -2,03%). - Chiusura negativa per la Borsa di Milano, sulla scia della Grecia. L'indice Ftse Mib ha perso il 2,56% a 13.311 punti mentre l'All Share il 2,39% a 14.347 punti. Sul paniere principale, perdite pesanti per i bancari: Mps -7,11%, Banco Popolare -6,31%, Unicredit -5,61% . Negativi anche gli energetici (Enel -2,88%) e gli industriali (Fiat -2,03%).

Lo spread tra Btp decennali e Bund equivalenti ha superato 450 punti sulla piattaforma Reuters, a quota 452, dopo l'annuncio del mancato accordo in Grecia. In precedenza era schizzato fino a un massimo di 456 punti. Il rendimento è al 5,99%. Sulla piattaforma Bloomberg, che si basa su un benchmark differente, lo spread è a 440,09 punti. Il differenziale calcolato sui Bonos sale a 486 punti, dopo aver raggiunto un massimo di 490 punti. Il tasso del decennale è al 6,33%.



A Piazza Affari crollano le banche

Pessima giornata per i titoli bancari in Piazza Affari: con l'indice Dj stoxx di settore europeo che ha ceduto poco più di due punti percentuali, Monte dei Paschi di Siena ha chiuso la seduta in calo del 7,40% a un prezzo di 0,22 euro, Banco popolare in ribasso del 6,77% a 0,9 euro, Unicredit del 5,53% a quota 2,5, Intesa SanPaolo del 5,47% sotto la soglia psicologica di un euro, esattamente a un prezzo di 0,97.



Perdite in tutta Europa

I mercati europei fanno i conti con perdite più o meno sostenute. In flessione Parigi (-0,61% a 3.039 punti), Francoforte (-0,79% 6.401%) e Londra che cede lo 0,51% a 5.437 punti. Tonfo per la piazza greca: l'Athex 20 cede a fine seduta il 4,25%, secondo il sito della Borsa di Atene.



Anche Wall Street chiude in calo

Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,50% a 12.631,77 punti, il Nasdaq cede lo 0,30% a 2.893,76 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,44% a 1.332,44 punti.