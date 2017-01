Grecia verso nuove elezioni, tremano le Borse

foto Ansa 16:04 - Il nuovo voto in Grecia innesca le vendite sulle Borse europee: le peggiori sono Madrid e Milano, con l'indice Ftse Mib che cede l'1,7%, dopo cali superiori ai due punti. Male le banche e le assicurazioni: Unipol, Fonsai e Mps perdono il 5%. Debole Bruxelles (-1,4%), mentre Londra, Parigi e Francoforte cedono meno di un punto percentuale. Torna parallelamente a crescere lo spread Btp/Bund fino a 440 punti base. - Il nuovo voto in Grecia innesca le vendite sulle Borse europee: le peggiori sono Madrid e Milano, con l'indice Ftse Mib che cede l'1,7%, dopo cali superiori ai due punti. Male le banche e le assicurazioni: Unipol, Fonsai e Mps perdono il 5%. Debole Bruxelles (-1,4%), mentre Londra, Parigi e Francoforte cedono meno di un punto percentuale. Torna parallelamente a crescere lo spread Btp/Bund fino a 440 punti base.

Atene a precipizio: -5%

La piazza finanziaria che soffre di più è quella di Atene, che crolla a -5% dopo la notizia del mancato accordo tra i partiti e quindi dell'inevitabile nuovo voto in Grecia.



L'euro perde terreno sul dollaro

La moneta unica è in netto calo nei confronti del dollaro e dello yen. Secondo le rilevazioni della Bce, l'euro viene scambiata a 1,2843 dollari contro 1,2863 dollari di ieri e a 102,65 yen contro 102,64 yen in precedenza. La moneta europea vale 0,80010 sterline contro 0,80000 sterline di ieri e 1,2010 franchi svizzeri contro i precedenti 1,2010.



Wall Street, indici stabili

E' poco mossa la Borsa di New York, che reagisce così al mancato accordo in Grecia. Il Dow Jones scende dello 0,12% a 12.680,67 punti, il Nasdaq avanza dello 0,19% a 2.908,20 punti.