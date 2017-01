foto LaPresse

13:12

- La "doppia velocità" nell'adeguamento dei prezzi della benzina (cioè più aumenti che diminuzioni in relazione alla quotazione del greggio) "non esiste, è una percezione dei consumatori". A stabilirlo è uno studio di Nomisma Energia commissionato da UP, Adusbef e Federconsumatori, in cui viene anzi dimostrata "l'alta correlazione" tra le quotazioni internazionali del greggio e i prezzi alla pompa.