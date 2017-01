Allarme Ocse: 11 milioni di giovani senza lavoro

foto Ansa Correlati Pil Italia: primo trimestre -0,8%

Nei Paesi Ocse quasi 11 milioni di giovani sono senza lavoro, come sottolinea in una nota la stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Senza lavoro è il 17,1% dei cittadini che hanno tra i 15 e i 25 anni. Ancora peggio la situazione in Spagna e Grecia, dove la disoccupazione giovanile ha raggiunto il 51%. Infine, anche in Italia il dato è preoccupante: senza lavoro il 35,9% degli under 25, cioè 534mila persone.

Il tasso di disoccupazione dei paesi della zona euro è salito di un decimo di punto al 10,9% a causa soprattutto degli incrementi di tre decimi di punto in Portogallo (15,3%) e Spagna (24,1%) e di due decimi di punto in Italia (9,8%).



A marzo circa 45 milioni di persone erano senza lavoro nei Paesi Ocse, 800mila in più rispetto a marzo 2011 e 14,1 milioni oltre il dato di marzo 2008. I dati, sottolinea l'Ocse, mostrano un radicale aggravamento della situazione legato alla crisi, con casi come la Spagna dove la disoccupazione giovanile è passata dal 17,4% al 51,1%, mentre in Francia, Regno Unito, Italia, Svezia, Polonia e Irlanda oltre un giovane su cinque è privo di occupazione.



"I giovani in cerca di lavoro sono coloro che soffrono di piu' nell'area Ocse - sottolinea una nota dell'organizzazione di Parigi - la disoccupazione giovanile è più del doppio il tasso di disoccupazione generale, con paesi dove la Grecia e la Spagna dove è il triplo".



"I governi devono affrontare questi problemi economici e sociali con azioni decisive e concrete", ha dichiarato il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, "il mio messaggio ai ministri del G20 è che esistono maniere efficienti dal punto di vista dei costi di far crescere le prospettive occupazionali dei giovani e che ogni strategia di consolidamento fiscale deve essere intelligente, favorire la crescita e preoccuparsi delle generazioni future; proponiamo azioni concrete e investimenti nella formazione dei giovani per offrire loro la speranza in un futuro migliore".