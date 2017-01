foto Ansa

12:39

- Inverte la rotta Piazza Affari dopo le stime preliminari che vedono il Pil italiano in calo dell'1,2 per cento su anno nel primo trimestre. L'euro e' ancora in calo a 1,2845 dollari mentre lo spread BTp-Bund continua ad essere stabile rispetto a ieri a 423,41 punti. Il rendimento del decennale si attesta al 5,72 per cento.