Juncker: "Vogliamo che Grecia resti nell'euro"

foto Ap/Lapresse 23:49 - I partner dell'Eurozona vogliono mantenere la Grecia nella moneta unica: lo ha detto al termine della riunione dell'Eurogruppo il presidente Jean-Claude Juncker. "Faremo di tutto perché questo accada, nessuno è contro questa posizione - ha detto - e di un'uscita della Grecia dall'Euro oggi non si è assolutamente parlato", ha ribadito.

"Uscita della Grecia dall'euro è solo propaganda"

Al termine della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles, Juncker ha poi definito come un "non senso" e "propaganda" l'ipotesi di un'uscita della Grecia dall'euro. "Non mi piace questo modo di provocare l'opinione pubblica greca con continue minacce" ha aggiunto. Poi ha ricordato che in due anni i partner dell'euro hanno già versato 148 miliardi per sostenere la Grecia, e che la Ue è consapevole degli sforzi fatti dai cittadini greci, ma non è questo il momento di allentare lo sforzo per le riforme.



"E' il momento di parlare di crescita"

E' "arrivato il momento" di avere un "dibattito sostanziale" sulla crescita, ha detto il presidente dell'Eurogruppo. La discussione, ha poi aggiunto Juncker, si svilupperà nelle prossime settimane.



Moody's taglia rating di 26 banche italiane

Intanto, l'agenzia internazionale Moody's ha tagliato il rating di 26 banche italiane. Le prospettive sono negative. "I rating delle banche italiane sono fra i più bassi fra le economie avanzate europee e questo riflette la vulnerabilità degli istituti in un contesto difficile in Italia e in Europa", scrive Moody's in una nota sottolineando le difficoltà legate alla "recessione e all'austerity che in Italia stanno riducendo la domanda nel breve termine".



Tra gli istituti di credito interessati figurano Unicredit (da A2 ad A3), Intesa Sanpaolo (da A2 ad A3), Monte dei Paschi (Baa1 a Baa3) e Banco Popolare (da Baa2 a Baa3).