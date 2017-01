foto Ap/Lapresse

18:28

- Giornata difficile per le Borse europee: l'indice Stoxx 600, che registra l'andamento dei principali titoli dei listini del continente, ha ceduto l'1,80%, che equivale a 120 miliardi di euro bruciati in una seduta. Piazza Affari, con un calo del 2,64% dell'indice Ftse All Share, ha perso da sola 9 miliardi di capitalizzazione. A pesare sulle Piazze del Vecchio Continente, i timori per la crisi greca e la tenuta del sistema bancario spagnolo.