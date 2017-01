foto Ap/Lapresse

11:27

- In Europa cresce "l'insofferenza nei confronti della 'dittatura dello spread', vista come ostacolo alle aspirazioni dei popoli". Lo ha detto il presidente della Consob, Giuseppe Vegas. "I cittadini non accettano di pagare per scelte su cui non sono chiamati a decidere", ha aggiunto. Per Vegas l'attività di Vigilanza in Borsa deve essere indirizzata "verso i comportamenti maggiormente dannosi per l'integrità dei mercati".