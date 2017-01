Il prezzo del gasolio per mezzi di trasporto segna un rialzo su base mensile dello 0,9% e cresce su base annua del 20,5% (dal 22,5% del mese precedente). Un rincaro congiunturale marcato si registra per il prezzo del Gpl (+4,4%), il cui tasso di variazione tendenziale accelera ulteriormente e sale al 12,5% (dal 7,7% di marzo).



Inoltre, il prezzo del gasolio per riscaldamento aumenta dello 0,4% sul mese precedente e del 10,1% su quello corrispondente del 2011 (era +11,7% a marzo).



Più caro anche il carrello della spesa

I prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza, il cosiddetto "carrello della spesa", aumentano ad aprile dello 0,4% su base mensile per un tasso tendenziale che sale al 4,7% dal 4,6% di marzo. Si tratta del dato più alto da settembre 2008. Lo rileva l'Istat, sottolineando che per effetto soprattutto dei rialzi congiunturali degli energetici regolamentati (energia elettrica e gas), i prezzi dei prodotti a media frequenza d'acquisto subiscono forti rincari (+0,9%), ma la crescita tendenziale scende al 2,9% (dal 3,1% di marzo 2012).