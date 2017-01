foto Ap/Lapresse 10:06 - Canon manda in pensione gli operai. La grande compagnia giapponese, una delle principali produttrici al mondo di macchine fotografiche digitali, videocamere e stampanti, ha annunciato infatti che intende automatizzare completamente la sua produzione per ridurre i costi dei dipendenti. Il progetto è stato riferito e illustrato dal portavoce dalla compagnia, Jun Misumi. - Canon manda in pensione gli operai. La grande compagnia giapponese, una delle principali produttrici al mondo di macchine fotografiche digitali, videocamere e stampanti, ha annunciato infatti che intende automatizzare completamente la sua produzione per ridurre i costi dei dipendenti. Il progetto è stato riferito e illustrato dal portavoce dalla compagnia, Jun Misumi.

Si fa dunque strada il sogno (o l'incubo?) del lavoro umano sostituito da quello della macchina. Canon, spiega Misumi, dovrebbe essere in grado di affidarsi completamente ai robot, rinunciando ad avere dipendenti umani, entro pochi anni.



Sono molte le aziende giapponesi di diversi settori che di recente sono state costrette a delocalizzare la produzione all'estero per arginare le perdite dovute all'aumento del valore dello yen. Secondo i vertici della società questa innovazione impedirà che anche Canon sia costretta a prendere questa strada. Un'automazione totale del lavoro aiuterà insomma a mantenere la produzione entro i confini del Paese. La compagnia nega inoltre che questa novità porterà a licenziamenti in casa Canon. Ancora non ci sono date ufficiali sul passaggio al nuovo sistema produttivo. Di certo è che si tratta della prima grande azienda che annuncia un'iniziativa rivoluzionaria.