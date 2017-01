11:04

- Peggiorano ancora le borse europee sui timori per la tenuta della zona euro. Madrid cede il 3,09%, Milano il 2,98% per cento dopo i dati diffusi da Bankitalia sul debito pubblico a livelli record. Ancora in rialzo lo spread tra Btp decennale e Bund. Il differenziale ha superato quota 430 punti (430,1), con il rendimento sul titolo italiano al 5,75%.