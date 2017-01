foto Ap/Lapresse

08:43

- La Borsa di Tokyo termina gli scambi in leggero rialzo (+0,23%), in scia alla decisione della Banca centrale cinese sul taglio della riserva obbligatoria per far affluire più denaro sui mercati che ha più che bilanciato i timori su Eurolandia e sull'impasse della crisi politica greca. L'indice Nikkei recupera 20,53 punti, a quota 8.973,84, sostenuto anche dallo yen che si è indebolito sul dollaro, portatosi a 80, mentre l'euro è a quota 103.