18:51

- "Il rigore nei finanziamenti pubblici e l'austerity legata alle nuove regole fiscali sono essenziali, però poi bisogna far ripartire la macchina". Lo ha detto l'a.d. di Fiat, Sergio Marchionne, arrivato a sorpresa al Salone del Libro di Torino. Per il Ceo del Lingotto, "quello che bisogna fare adesso è portare avanti il programma di sviluppo perché così come è non basta più". "E non lo dico per gli incentivi, io non voglio aiuti", ha ribadito.