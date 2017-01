JP Morgan perde due miliardi di dollari, sbagliata la strategia degli investimenti

- Ennesimo colpo per, l’unica banca americana che dall’inizio della crisi finanziaria non ha mai riportato una perdita, ammette di aver persodi dollari a causa del fallimento della loro strategia di hedging, cioè, il metodo di investimento che la banca ha messo in atto per ridurre il profilo di rischio di un’operazione finanziaria

Nel clima di volatilità dei mercati le perdite potrebbero inoltre salire a quasi tre miliardi e questa situazione sta scuotendo il mondo della finanza e della politica americana.

Tutte le banche, che avevano assicurato di aver migliorato enormemente la gestione del rischio, temono ora il pericolo di strette troppo severe nella regolamentazione. La super-scommessa fallita della Jp Morgan per migliorare le condizioni di un gruppo di aziende ha riaperto il dibattito sugli eccessi speculativi e il pericolo di una nuova crisi e ha creato ripercussioni anche in Borsa. JP Morgan ha chiuso con una perdita del 9,3% e un bocciatura da parte dell’agenzia di rating francese Fitch che ha tagliato la valutazione sulla banca americana da AA- a A+. E si diffonde il timore di un declassamento anche da parte dell'agenzia Moody's che aveva già minacciato revisioni sulla valutazione di 17 banche globali per metà giugno e ora potrebbe calcare la mano su quelle americane.

Gli errori sull’attività di trading rappresentano un motivo di forte imbarazzo per Jamie Dimon, l’amministratore delegato della JP Morgan, specialmente riguardo alle critiche che Dimon aveva rivolto alla “Volcker rule”, la legge che impedirebbe alle grandi banche operazioni di trading, acquisto o vendita di titoli o strumenti finanziari in genere, per conto proprio.

L’ammissione dell’errore da parte della JP Morgan ha infatti moltiplicato le richieste di accelerare le riforme del settore, a cominciare proprio dalla Volcker Rule assestando un altro colpo a Dimon. In realtà, sembra che la JP Morgan potrebbe essere in grado di assorbire i costi immediati della perdita, solo nel primo trimestre infatti ha intascato profitti per 5,4 miliardi.

Ma il dibattito sulla trasparenza dei rischi e della loro gestione è ormai avviato e molte banche potrebbero presto finire sotto osservazione per l’aumento del rischio che l’esposizione a paesi in difficoltà europei potrebbe provocare.