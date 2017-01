foto Ap/Lapresse

17:55

- Chiusura positiva per Piazza Affari. Il Ftse Mib termina la seduta a +0,29% a 14.045,35 punti mentre l'All Share registra un +0,43%. Forte rimbalzo per Pirelli (+4,34%) che ieri aveva ceduto quasi il 10%. In Europa Francoforte è la migliore, con il Dax che cresce dello 0,95% a 6.579,93 punti. Il Ftse 100 di Londra sale dello 0,57% a 5.575,52 punti. Crolla Atene, che scivola del 5,15%.