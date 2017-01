foto Afp

15:05

- "Nel rapporto deficit/pil l'Italia raggiungerà gli obiettivi previsti per il 2013 al netto degli effetti ciclici ed in termini strutturali". Lo ha specificato il vicepresidente della Commissione europea, Olli Rehn, presentando le stime di primavera. "E' in linea con il Patto di stabilità e crescita", ha aggiunto.