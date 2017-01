Ue: pareggio di bilancio in Italia nel 2013, ma solo con una nuova manovra economica

foto Ap/Lapresse 12:48 - Peggiora la crescita in Italia nel 2012: le nuove stime economiche della Ue prevedono per l'anno corrente una diminuzione del Pil dell'1,4%, contro il meno 1,3% previsto a febbraio. Il rapporto deficit/Pil dell'Italia sarà a -2% nel 2012 e a -1,1% nel 2013. L'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013 non potrà essere quindi raggiunto se non attraverso una manovra aggiuntiva. Il tasso di disoccupazione dovrebbe schizzare al 9,5% nel 2012. - Peggiora la crescita in Italia nel 2012: le nuove stime economiche della Ue prevedono per l'anno corrente una diminuzione del Pil dell'1,4%, contro il meno 1,3% previsto a febbraio. Il rapporto deficit/Pil dell'Italia sarà a -2% nel 2012 e a -1,1% nel 2013. L'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013 non potrà essere quindi raggiunto se non attraverso una manovra aggiuntiva. Il tasso di disoccupazione dovrebbe schizzare al 9,5% nel 2012.

Il Pil dell'Italia tornerà a salire, ma solo dello 0,4%, nel 2013. E' quanto si legge nelle previsioni economiche di primavera dell'Ue. Secondo l'esecutivo di Bruxelles, dopo il calo del Pil dello 0,7%, nel primo trimestre dell'anno e dello 0,4% nel secondo, il Prodotto interno lordo dovrebbe "stabilizzarsi nel terzo trimestre e iniziare a crescere solo moderatamente negli ultimi tre mesi", ma a condizione che "non ci sia un ulteriore peggioramento delle condizioni sui mercati finanziari e con i tassi sui bond a dieci anni leggermente al di sotto del 6%".



Disoccupazione in continuo aumento

Secondo le previsioni economiche della Commissione europea, nell'anno in corso la disoccupazione dovrebbe salire di oltre l'1% rispetto al 2011: per il 2012 è dunque previsto un tasso di disoccupati del 9,5%, rispetto all'8,4% dello scorso anno. E un ulteriore aumento è previsto per il 2013, al 9,7%.



Picco del debito pubblico nel 2012

L'Italia raggiungerà il picco del suo debito pubblico nel 2012, quando sarà pari al 123,5% del Pil, "anche a causa della quota attribuita all'Italia nei 'firewall' per l'Eurozona". Secondo l'Ue, a partire dal 2013 "grazie all'alto e crescente surplus primario, il rapporto debito/Pil comincerà a scendere", e per l'anno prossimo è stimato al 121,8%.



Manovra-bis indispensabile per pareggio nel 2013

La Commissione "prevede che il pareggio di bilancio strutturale si potrà raggiungere nel 2013 grazie ad una manovra aggiuntiva di oltre mezzo punto percentuale del Pil". In termini nominali, la stima europea è peggiore rispetto a quella del governo. Bruxelles prevede infatti il deficit italiano al 2% del Pil nel 2012, ed all'1,1% del Pil nel 2013. Le stime del governo indicano invece un deficit nominale all'1,7% del Pil nel 2012, e allo 0,5% del Pil nel 2013.



Deficit/Pil, Rehn: "Obiettivi saranno raggiunti nel 2013"

"Nel rapporto deficit/pil l'Italia raggiungerà gli obiettivi previsti per il 2013 al netto degli effetti ciclici ed in termini strutturali". Lo ha specificato il vicepresidente della Commissione europea, Olli Rehn, presentando le stime di primavera. "E' in linea con il Patto di stabilità e crescita", ha aggiunto.