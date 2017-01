foto Ap/Lapresse

09:20

- Avvio negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,91%, l'Ftse It All-Share un calo dello 0,83%. In ribasso anche i listini del Vecchio Continente. La piazza di Parigi perde lo 0,66% a 3.109 punti, mentre a Francoforte il Dax cede lo 0,81% a 6.465. In rosso anche Londra (-0,43% a 5.519 punti) e Amsterdam (-0,62%).