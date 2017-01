Schaeuble: "Zona euro anche senza Atene"

foto Ap/Lapresse 10:38 - "Noi vogliamo che la Grecia resti nella zona euro. Ma lo deve volere anche Atene e rispettare i suoi impegni. Non possiamo forzare nessuno. L'Europa non affonda così facilmente". Lo ha affermato il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble, rispondendo alla domanda se la zona euro possa sopportare un'uscita della Grecia. - "Noi vogliamo che la Grecia resti nella zona euro. Ma lo deve volere anche Atene e rispettare i suoi impegni. Non possiamo forzare nessuno. L'Europa non affonda così facilmente". Lo ha affermato il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble, rispondendo alla domanda se la zona euro possa sopportare un'uscita della Grecia.

In un'intervista al quotidiano regionale tedesco Rheinische Post, Schaeuble ha dichiarato che la zona euro è più solida di due anni fa. "Abbiamo imparato molto da questi ultimi due anni e costruito dei meccanismi di protezione. I pericoli di contaminazione per gli altri Paesi della zona euro si sono indeboliti e l'area euro è nel suo insieme diventata più resistente", ha spiegato.



"La crisi ha dimostrato che quando bisogna agire in fretta, l'Europa può reagire rapidamente. L'idea che non siamo in grado di reagire a breve termine di fronte a un imprevisto è falsa", ha concluso il ministro.



Per la Germania i nuovi aiuti alla Grecia saranno sbloccati solo se rispetterà gli impegni presi. A ribadirlo anche il ministro degli Esteri tedesco, Guido Westerwelle, nel suo intervento al Bundestag. "Noi intendiamo mantenere le nostre promesse di aiuto. Ma questo significa che la Grecia deve varare le riforme che abbiamo concordato", ha affermato.